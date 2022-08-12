Вице-спикер Госдумы за принятие Крыма в РФС: «Это территория России, как Башкирия, Кемеровская область и Смоленщина»

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов хочет, чтобы клубы из Крыма вошли в состав .

«Я за то, чтобы принять крымские клубы под крыло РФС. Я за это был с 2014 года, но тогда кто-то переживал за санкции, что наши клубы не будут играть в еврокубках и так далее.

Сегодня, мне кажется, этих санкций тысячи, и так никуда не пускают, и все запретили или не хотят нас видеть. А мы по-прежнему не признаем крымские клубы, и РФС не делает каких-то действий, чтобы мы куда-то вернулись.

Крым – это территория России, как Башкирия, Кемеровская область и Смоленщина. Это наша область и наш регион. Они должны участвовать в турнирах наравне со всеми во внутренних чемпионатах нашей страны.

Этот вопрос касается не только РФС, нужно глобальное признание Крыма со стороны федераций. Это нужно делать на уровне Минспорта, на уровне совета по спорту при президенте. Надо принять эти решения и дать возможность всем крымским командам и спортсменам принимать участие в соревнованиях», – заявил Неверов.