Канунников о премиальных в «Зените» от Миллера за 5:0 со «Спартаком» в 2012-м: «Были пятерные. 50 тысяч евро по курсу на тот момент»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов премьер-лига Россия Алексей Миллер Максим Канунников деньги Футбол

Воспитанник «Зенита» Максим Канунников рассказал о премиальных за разгром «Спартака».

11 августа 2012 года «Зенит» на своем поле одержал крупную победу над «Спартаком» со счетом 5:0.

Миллер заходил в раздевалку?

– Заходил. 

– Есть легенда, что после каждого матча со «Спартаком» Алексей Борисович раздает тройные премиальные.

– Я не помню полную суть, но концовка была такая: после матча вроде бы Володя Быстров с Гариком Денисовым сказали Миллеру: «Мы же сегодня пять забили? Надо тогда пятерные [премиальные] сделать» И он такой: «Пятерные» (смеется).  

– А какой примерный порядок цифр?

– По курсу на тот момент получилось 50 тысяч евро, – сказал Канунников.

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