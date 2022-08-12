Канунников о премиальных в «Зените» от Миллера за 5:0 со «Спартаком» в 2012-м: «Были пятерные. 50 тысяч евро по курсу на тот момент»

Воспитанник «Зенита» Максим Канунников рассказал о премиальных за разгром «Спартака».
11 августа 2012 года «Зенит» на своем поле одержал крупную победу над «Спартаком» со счетом 5:0.
– Миллер заходил в раздевалку?
– Заходил.
– Есть легенда, что после каждого матча со «Спартаком» Алексей Борисович раздает тройные премиальные.
– Я не помню полную суть, но концовка была такая: после матча вроде бы Володя Быстров с Гариком Денисовым сказали Миллеру: «Мы же сегодня пять забили? Надо тогда пятерные [премиальные] сделать» И он такой: «Пятерные» (смеется).
– А какой примерный порядок цифр?
– По курсу на тот момент получилось 50 тысяч евро, – сказал Канунников.