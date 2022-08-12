Куртуа, Алиссон, Меньян, Менди и Нойер – претенденты на приз имени Яшина лучшему вратарю года

Определены номинанты на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года.
В десятку претендентов на приз France Football включены:
Яссин Буну («Севилья», Марокко)
Алиссон («Ливерпуль», Бразилия)
Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)
Майк Меньян («Милан», Франция)
Эдуар Менди («Челси», Сенегал)
Мануэль Нойер («Бавария», Германия)
Ян Облак («Атлетико», Словения)
Кевин Трапп («Айнтрахт», Германия)
Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция)
Победитель будет назван 17 октября на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».