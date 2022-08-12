Олег Матыцин: «Нас хотят поддавить, накладывают санкции. Но мы как пружина, чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на церемонии награждения госнаградами олимпийцев поздравил всех с Днем физкультурника, а также высказался о санкциях в отношении российского спорта.

«Хочу поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником. Во времена трудностей мы еще больше сплачиваемся, становимся жестче на международной арене.

На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции. Но мы как пружина, чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается. Победы на Играх являются примером нашего труда, как мы искренне умеем доверять друг другу, я искренне всех поздравляю.

В следующем году будет 100 лет государственного органа в сфере управления спортом. Это большой праздник и большая программа. Уверен, что встретим ее достойно. Докажем, что мы достойны доверия нашего президента, что мы являемся победителями на всех аренах.

Хочу поблагодарить всех за труд. Рад, что сегодня с нами представители Госдумы. Мы всегда идем рука об руку. И показываем, как нужно делать спорт нормой жизни.

Я сегодня хочу пожелать всем здоровья, не терять формы и радоваться нашим победам в такое сложное время. Нам есть чем гордиться.

Мы достойно прошли все циклы подготовки к Олимпиаде! Как к зимней, так и к летней. Давайте делать все, чтобы не подвести нашего президента и наше правительство, которое нам доверяет», – сказал Матыцин.