Бензема, Куртуа и де Брюйне номинированы на приз лучшему игроку сезона от УЕФА

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УЕФА объявил претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе.

В тройку финалистов вошли нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа и полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне.

Среди тех, кто не попал в финальную тройку, больше всех голосов набрали Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона», 54 очка), Лука Модрич («Реал», 52 очка), Садьо Мане («Ливерпуль» / «Бавария», 51 очко) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46 очков).

Победитель будет объявлен 25 августа. Игроки оцениваются по выступлениям за клуб и сборную в прошлом сезоне.

В 2021 году приз получил полузащитник «Челси» Жоржиньо.

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