Александр Тихонов: «Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о будущем .

«Ну, он сам себе все испоганил, когда показывал, как онанизмом занимается, это первое. Второй вопрос, что с его игрой, его данными, его возрастом надо быть поскромнее в выражениях. А то он говорит: я не хочу, мне мало. А теперь нисколько. То решил поехать в Турцию, но там толком не нужен.

Можем ли мы его еще в России увидеть? Вот сейчас черт его знает, кто его возьмет.

Я российский футбол не понимаю совсем, я его никогда не смотрю, я помню тот футбол Яшина, Игоря Нетто, футбол 70-80-х годов, когда в Тбилиси два раза был на стадионе, когда «Динамо» из Тбилиси играло со «Спартаком» и ЦСКА, попасть шансов не было никаких, и оба раза выигрывали грузины, у меня такое впечатление было, что там даже новорожденные выпивали. Вот такая была радость невероятная, стадионы были забиты, вот это был футбол.

А сейчас это бей-беги, так же, как и баскетбол. Три года подряд не могут выйти из группы. Это, что ли, нормальное явление? На Олимпийские игры не попали, но Кущенко получил Орден Александра Невского, классика. Вот где беда. Обесценили такую награду, которая давалась в давние времена выдающимся военачальникам, личностям.

Так что Дзюбе надо готовиться идти работать на завод. Но я думаю, у него никакой специальности нет. Но в российском футболе найдут где-нибудь после карьеры для него местечко. Но не тренером, это должно быть от бога. Ну, приткнут где-нибудь», — сказал Тихонов.