Анчелотти, Клопп и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА

УЕФА определил претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2021/22.

В список из трех кандидатов вошли Карло Анчелотти ( ), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Пеп Гвардиола ( ).

Под руководством Анчелотти мадридский клуб в минувшем сезоне выиграл и Лигу чемпионов.

Клопп с «Ливерпулем» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также вышел в финал Лиги чемпионов и до последнего тура боролся за победу в .

«Ман Сити» под руководством Гвардиолы в четвертый раз за пять лет победил в чемпионате Англии.

Имя победителя огласят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.

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