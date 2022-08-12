Анчелотти, Клопп и Гвардиола претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА

УЕФА определил претендентов на приз лучшему тренеру сезона-2021/22.
В список из трех кандидатов вошли Карло Анчелотти («Реал»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Под руководством Анчелотти мадридский клуб в минувшем сезоне выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Клопп с «Ливерпулем» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также вышел в финал Лиги чемпионов и до последнего тура боролся за победу в АПЛ.
«Ман Сити» под руководством Гвардиолы в четвертый раз за пять лет победил в чемпионате Англии.
Имя победителя огласят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа.
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