Большунов об ордене Александра Невского: «Выражаю благодарность государству за поддержку. Наши труды реально оцениваются, мы получаем такие награды»

Трехкратный олимпийский чемпион сегодня был награжден орденом Александра Невского.

«Выражаю огромную благодарность государству за поддержку. Нам всегда идут на встречу. Наши труды реально оцениваются, мы получаем такие награды.

Хочу поблагодарить всю нашу лыжную команду, наши семьи, наших родителей, без которых достичь этих результатов невозможно.

Сейчас мы нуждаемся в организации соревнований как в России, так и за ее пределами. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Все виды спорта от этого выигрывают.

Надеюсь, что все соревнования внутри страны будут реализованы, а мы не подведем», – сказал Большунов на церемонии награждения.