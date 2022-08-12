Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за допинг. Он употреблял четыре препарата и пытался их продавать

Американский велогонщик Джексон Нэш пожизненно дисквалифицирован за применение допинга.

Об этом сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Нэш признан виновным по семи пунктам нарушений, включая использование или попытку использования запрещенных веществ – тестостерона, кленбутерола, оксандролона и анастрозола.

Также установлено, что Нэш продавал или пытался продавать препараты, а также склонял к их использованию других спортсменов.

«Это еще один случай, который показывает эффективность расследований в общей борьбе за защиту спорта и прав спортсменов.

Как и всегда, мы будем тщательно проводить расследования, принимать меры на основе доказательств допинговых нарушений и высоко ценить помощь тех, кто выступает от имени чистого спорта», – заявил генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт.

Как сообщает Cycling News, Нэш участвовал в американских соревнованиях по велоспорту. В прошлом году он занял шестое место в гонке Miami Prix Criterium Series, также был участником Spartanburg Criterium.