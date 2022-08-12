Новый формат Кубка России, Миранчук – в «Торино», у «Барсы» по-прежнему проблемы, перенос старта ЧМ, инсайды про Дзюбу, Ленер пропустит сезон и другие новости

1. Кубок России пройдет по системе Double elimination в этом сезоне, объявил РФС. Кроме того, в турнире сыграют клубы Медиалиги «Амкал» и 2Drots. Подробнее о реформах Кубка можно почитать в нашем тексте.

2. Алексей Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды с опцией выкупа за 12 млн евро. Пишут, что зарплата в туринском клубе составит 1,5 млн евро, есть бонусы. Россиянин взял 59-й номер.

3. Вратарь «Вегаса» Робин Ленер пропустит сезон-2022/23 после операции на бедре.

4. «Фонбет» до 2,4 млрд рублей увеличил предложение по партнерству с Кубком России. В четверг 10 клубов РПЛ проголосовали за «Яндекс» и BetBoom как партнеров Кубка России, 6 – за «Матч ТВ» и «Фонбет».

5. Два новых инсайда про Артема Дзюбу. Во-первых, пишут, что «Краснодар» может подписать экс-форварда «Зенита» в случае ухода Кордобы. Во-вторых, есть версия, что Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб до конца лета.

6. Френки де Йонг хочет остаться в «Барселоне», так как считает, что клуб готов брать трофеи. Зарплата игрока с этого сезона – около 22 млн евро в год, клуб требует, чтобы Френки снизил ее на 50% или ушел. Окружение де Йонга не понимает этих требований.

7. Ига Швентек и Арина Соболенко выбыли в 3-м круге турнира в Торонто: Соболенко проиграла Кори Гауфф, а Швентек – Беатрис Хаддад Майя. Вылетела и Гарбинье Мугуруса, уступившая Белинде Бенчич.

Ник Кириос, Каспер Рууд и Хуберт Хуркач вышли в 1/4 финала в Монреале: австралиец победил соотечественника Алекса де Минаура, норвежец – Роберто Баутисту-Агута, поляк – Альберта Рамоса.

8. Трансферные новости. «Спартак» и Педро Роша расторгли контракт, после чего бразилец перешел в «Форталезу». Также красно-белые расторгли контракт с Хендриксом, который отправился в «Фортуну». «Ювентус» подтвердил переход Филипа Костича, выложив его фото после прибытия в Турин. Никола Влашич перешел в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа.

Гайч близок к переходу из ЦСКА в мексиканский «Крус Асуль». «МЮ» предложил Роналду «Ювентусу» в рамках трансфера Рабьо. Диего Коста перейдет в «Райо Вальекано», где воссоединится с Фалькао. Больше трансферных новостей – в ленте тега.

9. Выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех вернулась в Россию. Она будет представлять Московскую область.

10. У «Барселоны» возникли проблемы с активацией 4-го экономического рычага. Возможно, клуб не успеет заявить новичков к 1-му туру Ла Лиги.

11. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям остаются в силе.

12. Старт ЧМ-2022 перенесли с 21 на 20 ноября – Катар сыграет в матче открытия.

13. РУСАДА и МВД России подписали соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом.

14. Кубок Башкортостана. «Салават» победил «Локомотив», «Динамо» обыграло «Северсталь».

15. КДК отменил отстранение Романа Широкова от футбола. Дело будет пересмотрено.

16. Международные федерации лыж и биатлона отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24.

Цитаты дня.

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