«МЮ» показал кислотно-зеленую третью форму. Роналду участвовал в презентации

Третья форма на новый сезон будет кислотно-зеленой.

Сегодня английский клуб представил третий комплект, подготовленный компанией adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете. На нее также нанесен геометрический паттерн.

Как пишет пресс-служба «Юнайтед», этот комплект вдохновлен духом 1990-х годов.

Отметим, что в презентации участвовал форвард Криштиану Роналду. В ходе лета неоднократно сообщалось, что португалец планирует сменить клуб.

Первый матч в новой форме «Манчестер Юнайтед» проведет завтра. В рамках 2-го тура команда Эрика тен Хага сыграет с «Брентфордом».

Фото: manutd.com