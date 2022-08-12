«МЮ» показал кислотно-зеленую третью форму. Роналду участвовал в презентации

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия adidas игровая форма стиль Футбол

Третья форма «Манчестер Юнайтед» на новый сезон будет кислотно-зеленой.

Сегодня английский клуб представил третий комплект, подготовленный компанией adidas. Форма выполнена в кислотно-зеленом цвете. На нее также нанесен геометрический паттерн.

Как пишет пресс-служба «Юнайтед», этот комплект вдохновлен духом 1990-х годов.

Отметим, что в презентации участвовал форвард Криштиану Роналду. В ходе лета неоднократно сообщалось, что португалец планирует сменить клуб.

Первый матч в новой форме «Манчестер Юнайтед» проведет завтра. В рамках 2-го тура АПЛ команда Эрика тен Хага сыграет с «Брентфордом».

Фото: manutd.com

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