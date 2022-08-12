Бензема, Салах, Куртуа, де Брюйне, Левандовски, Мане, Мбаппе, Роналду – среди претендентов на «Золотой мяч», Месси – нет

Опубликован список номинантов на «Золотой мяч».
Представлены 30 претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе про версии France Football.
Первая пятерка:
Рафаэл Леау («Милан», Португалия)
Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция)
Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)
Йозуа Киммих («Бавария», Германия)
Вторая пятерка:
Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия)
Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)
Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария», Польша)
Третья пятерка:
Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)
Каземиро («Реал», Бразилия)
Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея)
Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия)
Карим Бензема («Реал», Франция)
Четвертая пятерка:
Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)
Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)
Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал)
Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай)
Майк Меньян («Милан», Франция)
Пятая пятерка:
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар)
Лука Модрич («Реал», Хорватия)
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)
Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)
Шестая пятерка:
Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд, Норвегия)
Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)
Душан Влахович («Ювентус», Сербия)
Отметим, что действующий обладатель приза форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в число 30 претендентов.