Бензема, Салах, Куртуа, де Брюйне, Левандовски, Мане, Мбаппе, Роналду – среди претендентов на «Золотой мяч», Месси – нет

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Опубликован список номинантов на «Золотой мяч».

Представлены 30 претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе про версии France Football.

Первая пятерка:

Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) 

Рафаэл Леау («Милан», Португалия)

Кристофер Нкунку («Лейпциг», Франция)

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

Йозуа Киммих («Бавария», Германия)

Вторая пятерка:

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)

Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия)

Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария», Польша)

Третья пятерка:

Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

Каземиро («Реал», Бразилия)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», Южная Корея)

Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия)

Карим Бензема («Реал», Франция)

Четвертая пятерка:

Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Садьо Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал)

Дарвин Нуньес («Ливерпуль», Уругвай)

Майк Меньян («Милан», Франция)

Пятая пятерка:

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар)

Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси», Германия)

Шестая пятерка:

Жоау Канселу («Манчестер Сити», Португалия)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд, Норвегия)

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды)

Душан Влахович («Ювентус», Сербия)

Отметим, что действующий обладатель приза форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в число 30 претендентов.

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