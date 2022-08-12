Бензема, Салах, Куртуа, де Брюйне, Левандовски, Мане, Мбаппе, Роналду – среди претендентов на «Золотой мяч», Месси – нет

Опубликован список номинантов на .

Представлены 30 претендентов на главный индивидуальный приз в мировом футболе про версии France Football.

Первая пятерка:

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Вторая пятерка:

(«Ливерпуль», )

(«Реал», )

( , Португалия)

(«Ливерпуль», )

( / «Бавария», )

Третья пятерка:

(«Манчестер Сити», )

(«Реал», Бразилия)

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», )

(«Ливерпуль», Бразилия)

(«Реал», Франция)

Четвертая пятерка:

(«Манчестер Сити», Англия)

( , Англия)

(«Бавария» / «Ливерпуль», )

(«Ливерпуль», )

(«Милан», Франция)

Пятая пятерка:

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)

(«Боруссия» Дортмунд / «Аякс», Кот-д′Ивуар)

(«Реал», )

( , Португалия)

(«Реал» / , Германия)

Шестая пятерка:

(«Манчестер Сити», Португалия)

(«Манчестер Сити» / «Боруссия» , Норвегия)

( , Франция)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», )

Душан Влахович ( , )

Отметим, что действующий обладатель приза форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в число 30 претендентов.