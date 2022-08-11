«Реал» взял Суперкубок Европы, Медведев вылетел с «Мастерса», Писарев принял «Химки», Воробьев признался в покупке военника, Кукуян назначен на «Зенит» – ЦСКА, Миранчук уже в Турине и другие новости

1. В Суперкубке Европы обошлось без сюрпризов: «Реал» уверенно победил «Айнтрахт» (2:0) благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема и взял трофей в 5-й раз, догнав «Барсу» и «Милан».

Бензема, во-первых, вышел на 2-е место по голам за «Реал», обогнав Рауля, а во-вторых, выиграл 23-й трофей с мадридцами и сравнялся с Хенто (рекорд принадлежит Марсело – 25). У Карло Анчелотти стало 24 трофея в карьере тренера, 8 из них он завоевал с «Реалом».

Стоит отметить и Тибо Куртуа: бельгийский вратарь не пропускает в 4 финалах подряд за «Реал». Он отбил все 19 ударов в створ в этих матчах.

2. «Химки» объявили о назначении Николая Писарева главным тренером. Контракт заключен до лета 2024 года. В сборную России придет новый тренер в связи с назначением Писарева в подмосковный клуб.

3. «Спартак» подал иск к Шамилю Газизову на 88 млн рублей. Клуб считает, что бывший гендиректор незаконно выплатил эту сумму себе сам.

4. Френки Де Йонг не намерен менять условия контракта с «Барсой» и хочет отработать его. Юристы игрока сообщили Ла Лиге и FIFPro о действиях клуба.

5. Арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Зенит» – ЦСКА. Карасев будет судить игру «Динамо» – «Краснодар» и другие назначения 5-го тура Мир РПЛ.

6. Форвард СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета. Впрочем, Роман Ротенберг назвал информацию фэйком и призвал дождаться официального сообщения.

7. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу во втором круге турнира в Монреале. Для Медведева это первое за полтора года поражение в первом матче турнира на харде.

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Айлу Томлянович во втором круге в Торонто. Елена Рыбакина проиграла Кори Гауфф, отыграв четыре матчбола во втором сете и подачу на матч в третьем, но в итоге уступив на решающем тай-брейке.

Серена Уильямс уступила Белинде Бенчич в двух сетах.

8. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может выступить с показательными номерами в серии Гран-при России.

9. ЭСК РФС признала верным удаление вратаря Даниила Одоевского в матче «Ахмат» – «Зенит», а неудаление Трошечкина – ошибочным.

10. Жерар Пике отказывается от отложенных платежей, чтобы помочь «Барсе» снизить ведомость зарплат. Кроме того, он хотел бесплатно играть в этом сезоне, но ему отказали. Зарплата будет зависеть от нужд клуба.

11. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что ей не поступало предложений войти в совет директоров «Спартака».

12. Трансферные новости. «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 млн евро, медосмотр – в четверг, Алексей уже в Турине. Артем Дзюба перейдет в зарубежный клуб, сообщил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

«Барса» планирует за 50-60 млн евро купить Бернарду у «Ман Сити» этим летом. При этом Кристенсен и Кессиэ могут уйти из клуба бесплатно, если каталонцы не зарегистрирует их до матча с «Райо» (впрочем, в «Барсе» уверены, что все получится). Тухель и Боэли очень хотят подписать Обамеянга в «Челси», так как считают его идеальным форвардом для клуба. Мать Рабьо требует у «МЮ» 10+ млн евро в год и хочет гарантий игры в ЛЧ, договориться пока не удается. Больше трансферных сюжетов – в ленте тега.

13. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за выступления в шоу Навки.

14. «Салават» победил «Динамо», «Локомотив» проиграл «Северстали» на Кубке Башкортостана. На Мемориале Ромазана «Металлург» обыграл «Амур», а «Трактор» победил «Автомобилист».

15. Капитан «Аякса» Душан Тадич отбился от двух вооруженных грабителей около своего дома, повредив руку. У игрока пытались забрать часы.

16. Константин Генич впервые за 5 месяцев прокомментирует матч «Спартака»: он назначен на игру 5-го тура с «Сочи».

17. Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Цитаты дня.

Тигиев дал совет молодым игрокам: «Не кайфуйте. Не бухайте. Бабки – это ######, отдайте карточки матери с отцом»

Олимпийский чемпион Тарас Хтей поддержал спецоперацию: «Необходимо привести Украину в чувство, чтобы она повернулась лицом к родной России»

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал». Бородюк на вопрос об отставке из «Торпедо»

Ротенберг о Воробьеве и военном билете: «Своих не бросаем. Он не сделал ничего такого, в моем понимании. Это наш хоккеист, он играет за сборную России»

Сенатор от Крыма Ковитиди: «После воссоединения с Россией люди ждали, что клубы включат в РФС – идет 9-й год. Уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА»

Загитова на вопрос, с кем хотела бы сделать интервью: «С Путиным! А почему нет?»

Андрей Аршавин: «Я такой один, больше подобных игроков в «Зените» не было. Я не похож ни на кого, поэтому я – Аршавин»

«Кокорин – не футболист, игрок-фантом. Он никому не нужен. Катастрофа итальянского футбола». Журналист Франки о форварде

«Барса» покупает себе хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их давно считают сумасшедшими». Гендиректор «Байера» о рычагах