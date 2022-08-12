Дэйна Уайт назвал топ-5 величайших бойцов в истории. В нем оказался Конор, а Хабиб – нет

Президент UFC Дэйна Уайт составил свой список величайших бойцов в истории MMA.
В топ-5 вошли Джон Джонс, Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер, Конор Макгрегор и Ронда Раузи. Интересно, что при этом в списке не оказались Хабиб Нурмагомедов или Камару Усман.
В последних интервью Уайт отмечал, что Усман, который владеет титулом UFC в полусреднем дивизионе, близится к статусу GOAT (лучшего за все время).
Уайт отказался давать Анкалаеву титульник за победу над Смитом: ранее президент UFC обещал поединок за пояс победителю этого боя