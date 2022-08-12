Месси и Роналду нет в топ-15 игроков сезона от УЕФА. Левандовски – 4-й, Модрич – 5-й, Салах – 7-й, Мбаппе – 8-й

и нет в списке 15 лучших игроков сезона по версии УЕФА.

В тройку лучших вошли Тибо Куртуа и Карим Бензема, выступающие за «Реал», а также полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. Одному из них 25 августа достанется приз лучшему игроку сезона-2021/22 от УЕФА.

Места с 4-го по 15-е в списке лучших игроков сезона по версии УЕФА заняли следующие футболисты:

4. Роберт Левандовски («Бавария» / , Польша) – 54 очка;

5. Лука Модрич («Реал», Хорватия) – 52 очка;

6. Садьо Мане («Ливерпуль» / , Сенегал) – 51 очко;

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – 46 очков;

8. («ПСЖ», Франция) – 25 очков;

9. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) – 21 очко;

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды) – 19 очков;

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия) – 7 очков;

12. Филип Костич («Айнтрахт» / «Ювентус», Сербия) – 7 очков;

13. Лоренцо Пеллегрини («Рома», Италия) – 5 очков;

14. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», Англия) – 2 очка;

15. Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия) – 1 очко.

Шортлист из 15 игроков был определен технической группой УЕФА. Трех лучших футболистов года выбирали голосованием жюри, в которое вошли представители клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций, а также журналисты, выбранные организацией European Sports Media.

За каждое первое место футболисту начисляли пять очков, за второе – три, за третье – одно. Тренерам не разрешалось голосовать за игроков своих команд.