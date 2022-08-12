«Рубин» дал Слуцкому 3 матча для исправления турнирной ситуации

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Леонида Слуцкого могут уволить из «Рубина», если клуб не исправит ситуацию.

Руководство дало главному тренеру три матча для того, чтобы улучшить турнирное положение команды.

В ближайшем туре Первой лиги «Рубин» сыграет дома с «Кубанью», после этого команду ждут выезд к «Волге» и домашняя игра с «КАМАЗом».

«Рубин», вылетевший из РПЛ по итогам прошлого сезона, в стартовых четырех турах Первой лиги одержал всего одну победу, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

В таблице команда Слуцкого занимает 10-е место, набрав пять очков.

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