«Рубин» дал Слуцкому 3 матча для исправления турнирной ситуации

Леонида Слуцкого могут уволить из , если клуб не исправит ситуацию.

Руководство дало главному тренеру три матча для того, чтобы улучшить турнирное положение команды.

В ближайшем туре Первой лиги «Рубин» сыграет дома с «Кубанью», после этого команду ждут выезд к «Волге» и домашняя игра с «КАМАЗом».

«Рубин», вылетевший из по итогам прошлого сезона, в стартовых четырех турах Первой лиги одержал всего одну победу, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

В таблице команда Слуцкого занимает 10-е место, набрав пять очков.