Роналду не уйдет из «МЮ» этим летом, скорее всего. Его считают ключевым игроком проекта (As)

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Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Несколько недель назад португалец сообщил «МЮ» о желании уйти этим летом, однако, как пишет As, клуб не отпустит форварда, если не случится чего-то экстраординарного. «Юнайтед» считает Роналду ключевым игроком для спортивного проекта клуба.

Ближе остальных к подписанию контракта с Криштиану был «Атлетико», однако на данный момент даже этот клуб не претендует на форварда. «Рохибланкос» отказались от идеи о подписании Роналду в связи с недовольством фанатов возможным трансфером и хорошей игры Альваро Мораты в предсезонных матчах.

Таким образом, несмотря на желание Роналду уйти, он, скорее всего, останется в «Юнайтед» – как минимум, до зимнего трансферного окна.

Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.

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