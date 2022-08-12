Роналду не уйдет из «МЮ» этим летом, скорее всего. Его считают ключевым игроком проекта (As)

вряд ли уйдет из этим летом.

Несколько недель назад португалец сообщил «МЮ» о желании уйти этим летом, однако, как пишет As, клуб не отпустит форварда, если не случится чего-то экстраординарного. «Юнайтед» считает Роналду ключевым игроком для спортивного проекта клуба.

Ближе остальных к подписанию контракта с Криштиану был , однако на данный момент даже этот клуб не претендует на форварда. «Рохибланкос» отказались от идеи о подписании Роналду в связи с недовольством фанатов возможным трансфером и хорошей игры Альваро Мораты в предсезонных матчах.

Таким образом, несмотря на желание Роналду уйти, он, скорее всего, останется в «Юнайтед» – как минимум, до зимнего трансферного окна.

Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.