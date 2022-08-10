Черчесов и Головин вылетели из ЛЧ, «Динамо» Киев идет дальше, Гогниев в «Урале», Гончаренко в «Торпедо», Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» и другие новости

1. «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Карабаху» в 3-м раунде квалификации. Для Станислава Черчесова его игроки, впрочем, все равно лучшие в мире. За путевку в группу Лиги Европы команда поборется с соперником из Ирландии.

«Монако» Головина также покидает ЛЧ, потерпев поражение от ПСВ, «Динамо» Киев прошло «Штурм». Все пары раунда плей-офф – здесь.

2. Тренерское безумие в РПЛ продолжается. «Урал» возглавит Спартак Гогниев, а «Торпедо», если верить инсайдам, примет Виктор Гончаренко, хотя «Спорт-Экспресс» утверждает, что Бородюк остается. В «Химках» подтвердили отставку Юрана, уже сегодня работу с командой начинает Николай Писарев.

3. Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» – такой вариант рассматривает «Лукойл», спонсор Федерации лыжных гонок России.

4. Фигуристку Маргариту Дробязко могут лишить гражданства Литвы, а ее мужа Повиласа Ванагаса госнаград – из-за участия в шоу Навки. Похоже, властям страны придется прибегнуть к лазейке в законах. Евгений Плющенко гарантирует, что Россия Дробязко и Ванагаса не бросит.

5. Призер чемпионата мира по велотреку Михаил Яковлев переходит в сборную Израиля.

6. Россия и Узбекистан могут сыграть товарищеский матч в ноябре. Идут переговоры, но договоренности пока нет.

7. Fan ID получили 150 тысяч человек. С ним оформлено 100 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.

8. Серена Уильямс планирует завершить карьеру после US Open. Об этом теннисистка рассказала в своем эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка.

9. «Барселона» продолжает искать деньги. Клуб активирует четвертый рычаг и готовится судиться из-за контрактов тер Стегена, Пике и де Йонга, полагая, что они были подписаны незаконно. Мемфис Депай, скорее всего, уйдет в «Ювентус» – за символическую сумму.

10. Индонезия подаст заявку на проведение Олимпиады 2036 года. А Бирмингем планирует принять Игры не только в 2036-м, но и следующие.

11. Все игроки и сотрудники «Зенита» получили Fan ID «без каких-либо трудностей».

12. Тимо Вернер перешел в «Лейпциг» из «Челси». В АПЛ немец забивал мало, однако в победном розыгрыше ЛЧ был очень полезен.

13. Маккиннон хочет контракт с кэпхитом 13+ млн долларов, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, опередив Макдэвида.

14. Появились новые сведения о нападении Райана Гиггза на женщин: в ноябре 2020 года он ударил головой свою девушку во время ссоры, а ее сестру – локтем в челюсть.

15. Киберспорт. Российско-украинский состав Spirit вышел на ЧМ по Dota 2. В прошлом году игроки заработали за победу 18 млн долларов

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