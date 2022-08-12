Дзюба может перейти в «Истанбул». Форварду интересен этот вариант из-за возможности сыграть в еврокубках

Бывший нападающий может перейти в .

По данным «Спорт-Экспресса», клуб уже общался с игроком на тему возможного трансфера. Больше недели назад нападающий покинул «Рубин», где поддерживал форму около месяца.

Дзюбе интересен вариант продолжения карьеры в Турции, так как там есть возможность выступать в еврокубках.

Сейчас «Истанбул» выступает в квалификации . В раунде плей-офф команда встретится с «Антверпеном».

Этим летом «Истанбул» подписал Месута Озила и Лукаса Билью. Такжетам выступает экс-защитник «Динамо» и «Анжи» Александр Епуряну.

Статистику форварда, которому 22 августа исполнится 34 года, можно найти здесь.