В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летнего хоккеиста школы СКА Малкова

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти юного хоккеиста .

Клуб сообщил, что 14-летний Всеволод Малков скончался в результате несчастного случая на тренировке. Во время одного из упражнений шайба попала игроку в грудь в область сердца.

Врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

«Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города», – говорится в сообщении.

В настоящее время следственно-оперативной группой выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Петроградского района Петербурга организовала проверку.

Отмечается, что будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке.

Умер 14-летний хоккеист школы СКА Малков. Шайба попала ему в область сердца на тренировке