Умер 14-летний хоккеист школы СКА Малков. Шайба попала ему в область сердца на тренировке

Умер 14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков, шайба попала ему в область сердца.

«11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи – в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 года рождения, скончался юный хоккеист Всеволод Малков.

Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия.

Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям Всеволода.

Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведет внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», – говорится на сайте СКА.