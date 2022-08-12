«МЮ» не отпустит Рэшфорда – тен Хаг подтвердил. Клуб считает, что форвард стоит 120+ млн фунтов, и хочет продлить с ним контракт

«Манчестер Юнайтед» не планирует отпускать Маркуса Рэшфорда, несмотря на интерес от «ПСЖ».
ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что «МЮ», узнав о контактах окружения форварда с французским клубом, предупредил «ПСЖ» о том, что так вести себя не стоит. «Юнайтед» не собирается даже рассматривать предложения о трансфере Рэшфорда.
Отмечается, что парижане оценивают форварда примерно в 60 млн фунтов. «МЮ» же считает, что он стоит более 120 млн фунтов.
Срок действующего контракта Маркуса с клубом рассчитан до 2023 года, в нем есть опция продления еще на сезон. ESPN пишет, что «МЮ» настроен на подписание нового соглашение с форвардом.
Сегодня тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подтвердил, что рассчитывает на Рэшфорда.
«Он очень важен. С первого моего дня в клубе я очень доволен им. Не хочу его терять. Он точно входит в планы «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг.
Статистику 24-летнего нападающего можно изучить здесь.