Ротенберг о смерти 14-летнего игрока школы СКА: «Всю ночь не спал и думал о мальчике. Окажем любую необходимую финансовую поддержку его семье»

прокомментировал смерть 14-летнего игрока школы СКА на тренировке.

Клуб сообщил, что юный хоккеист скончался в результате несчастного случая. Во время одного из упражнений шайба попала ему в грудь в область сердца.

Врач команды оказал помощь игроку и вызвал скорую помощь. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось.

«На тренировке команды СКА 2008 года рождения произошел несчастный случай, скончался 14-летний Всеволод Малков. Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас.

Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей Академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка.

Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье Всеволода. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», – написал главный тренер в телеграм-канале.