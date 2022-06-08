Ничья Англии и Германии, повышение возрастного ценза в фигурке, каминг-аут Карповой, «Лужники» не примут Суперкубок и другие новости утра

1. Во 2-м туре Лиги наций Германия упустила победу над Англией (1:1) – Харри Кейн с пенальти на 88-й минуте забил 50-й гол за англичан и теперь в списке лучших бомбардиров уступает лишь Уэйну Руни. Италия справилась с Венгрией (2:1), Турция разгромила Литву (6:0).

2. Кубок Стэнли. «Тампа» сравняла счет в финале Востока с «Рейнджерс» (2-2), выиграв четвертый матч серии (4:1). Андрей Василевский отразил 34 броска из 35 (пробил его только Артемий Панарин), а Никита Кучеров забил в 3-м матче подряд.

3. Международный союз конькобежцев (ISU) поэтапно повысит возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию с 15 до 17 лет. Также союз продлил отстранение российских спортсменов от международных соревнований и отклонил предложение России ужесточить правила смены гражданства фигуристами.

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, возможно, будет выступать за сборную США. Этери лишь опровергла новость о себе – что она якобы хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов.

4. «Лужники» не примут матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – три претендента. На игре в Петербурге удастся заработать 90 млн рублей, в Нижнем – 55 млн, «Лужники» принесли бы 100 млн, но там будут другие мероприятия.

5. Российская футболистка «Эспаньола» Надежда Карпова сделала каминг-аут: «Когда твое государство унижает тебя – это настоящий абсурд. Будто быть геем – значит быть плохим человеком без моральных ценностей». Девушка также сказала о событиях на Украине: «Бесчеловечность, не могу молчать. Пропаганда пытается убедить россиян, что мы – особая нация, а весь мир против нас и нашей «уникальной миссии».

6. Трансферы. Хавбек «Спартака» Крал интересен «Лейпцигу» Тедеско. Вслед за Федотовым в ЦСКА из «Сочи» могут перейти три игрока. «Монако» не продал Головина в «Ньюкасл» за 40 млн евро зимой.

«Реал» устно договорился с «Монако» по Тчуамени, сумма сделки – более 100 млн евро, опорник уже прошел медосмотр. Тен Хаг хочет подписать 5 игроков в «МЮ» летом. «Ливерпулю» интересен вингер «Вильярреала» Данджума. Тренер «Ниццы» Гальтье желает возглавить «ПСЖ».

7. Александр Зверев, который впервые в карьере станет второй ракеткой мира, пропустит «Уимблдон». Немецкий теннисист перенес операцию на голеностопе и выбыл на 6-8 недель.

8. Олимпийский чемпион Павел Дацюк стал совладельцем компании, производящей трубы для перегонки нефти. Хоккеист вложил в уставный капитал 43 млн рублей.

9. «Уфа» займет место «Факела» в РПЛ, если недостатки стадиона в Воронеже не исправят до начала сезона.

10. «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» сыграют на Кубке PARI Премьер, матчи пройдут в Москве и Петербурге. «Спартак» впервые не примет участия, клуб выиграл 3 из 4 турниров.

11. Единая лига ВТБ пригласила сербские «Црвену Звезду» и «Партизан». Но это не точно.

12. Третий спортсмен – 52-летний британец – погиб в мотогонке Isle of Man TT в 2022 году. Всего с 1911 года гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек.

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