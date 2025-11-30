  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Сперцяна 8+10 в 17 матчах РПЛ – больше всех в лиге. Хавбек «Краснодара» сделал дубль в матче с «Крыльями»
17

У Сперцяна 8+10 в 17 матчах РПЛ – больше всех в лиге. Хавбек «Краснодара» сделал дубль в матче с «Крыльями»

Эдуард Сперцян забил 7-й и 8-й голы в Мир РПЛ.

Эдуард Сперцян вновь отличился в чемпионате России.

«Краснодар» дома играет с «Крыльями Советов» (3:0, второй тайм) в 17-м туре Мир РПЛ.

Хавбек «быков» забил гол на 40-й минуте, вторым касанием пробив между ног голкипера «Крыльев» Сергея Песьякова. На 52-й Сперцян забил с пенальти.

Теперь на счету Сперцяна 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах сезона Премьер-лиги. Он набрал больше всех очков в РПЛ по системе «гол+пас».

Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25382 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЭдуард Сперцян
logoСергей Песьяков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу
30 ноября, 12:57
Главные новости
Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
4 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
19 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
49 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
49 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
49 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
50 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 2:5 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». 0:1 – Маза забил. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
7 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
19 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
34 минуты назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
46 минут назад
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
49 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
54 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35