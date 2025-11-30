У Сперцяна 8+10 в 17 матчах РПЛ – больше всех в лиге. Хавбек «Краснодара» сделал дубль в матче с «Крыльями»
Эдуард Сперцян забил 7-й и 8-й голы в Мир РПЛ.
Эдуард Сперцян вновь отличился в чемпионате России.
«Краснодар» дома играет с «Крыльями Советов» (3:0, второй тайм) в 17-м туре Мир РПЛ.
Хавбек «быков» забил гол на 40-й минуте, вторым касанием пробив между ног голкипера «Крыльев» Сергея Песьякова. На 52-й Сперцян забил с пенальти.
Теперь на счету Сперцяна 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах сезона Премьер-лиги. Он набрал больше всех очков в РПЛ по системе «гол+пас».
Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости