Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» хочет Моуринью, капитаны «Барсы» против сокращения зарплат, Роналду – лучший игрок сезона в «МЮ», Шакира и Пике официально расстались и другие новости

1. Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Кори Гауфф (6:1, 6:3) в финале «Ролан Гаррос». Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема», у нее 35 побед подряд.

2. «ПСЖ» рассматривает Жозе Моуринью на пост главного тренера, пишет The Telegraph. Впрочем, из Италии сообщают, что португалец останется в «Роме».

3. Жерар Пике, Серджи Бускетс и Жорди Альба выступают против очередного снижения зарплат в «Барселоне». Они уже дважды соглашались на это.

4. Криштиану Роналду признан лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед». Он получил приз в 4-й раз.

5. Группа Этери Тутберидзе вернулась к тренировкам в «Хрустальном», Валиева и Щербакова еще не вышли на лед.

6. Кубок Стэнли. «Колорадо» вновь обыграл «Эдмонтон» в финале Запада (4:2, 3-0). Ничушкин сделал дубль и стал первой звездой матча.

7. Лига наций. Италия сыграла вничью с Германией, Англия впервые с 1962-го проиграла Венгрии, гол Сперцяна принес Армении победу над Ирландией.

8. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 2-е место по общему заработку в НХЛ – 137,2 млн долларов. Сидни Кросби впереди на миллион, но в следующем году Ови его обгонит.

9. UFC Fight Night 207. Александр Волков нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде, а Мовсар Евлоев победил Дэна Иге единогласным решением судей.

10. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и еще 16 российских биатлонистов вошли в новый международный пул допинг-тестирования.

11. Экс-тренер «Краснодара» Даниэль Фарке возглавил «Боруссию» Менхенгладбах.

12. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 80 млн евро. Переход зависит от решения Френки.

13. 38-летний нападающий Карлос Тевес завершил карьеру, связав это со смертью отца.

14. Сергей Семак выступает за трансфер Ильи Лантратова в «Зенит». Андрей Аршавин, гендиректор клуба по спортивному развитию, – за то, чтобы играл Даниил Одоевский, пишет инсайдер Иван Карпов.

15. Карим Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже Матье Вальбуэна. Приговор к году тюрьмы условно и штрафу 75 тысяч евро оставлен в силе.

16. Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений. Сообщалось, что игрок «Барсы» изменял певице.

Цитаты дня.

Диего Коста: «Раздевался в душе и говорил: «Канте, обними меня!» Нголо стеснительный, даже трусы не снимал перед душем»

Тедеев о российско-украинских отношениях: «Время все лечит. Украинский народ все осознает, и мы будем жить как братья. Другого выхода нет»

Комментатор Кудрявцев о «Матч ТВ»: «Цензура в отношении «Зенита» есть, но не критичная. Питер нельзя называть Питером, Миллеру нравится название Петербург»

Судья-гей Уилсон о каминг-ауте: «Это должно восприниматься как норма. Теперь я могу ходить по улицам, не чувствуя себя иным»

Иван Черезов: «Сейчас в непростое для России время нам очень важно быть вместе, поддерживать президента Путина и вооруженные силы страны»

Евгения Медведева: «Недавно прочитала «Мастера и Маргариту», наверстываю школьную программу. Читаю классическую литературу – Пушкина, Лермонтова, Ремарка»

«Это не Евровидение. Участники ЧМ определяются не народным голосованием». Экс-хавбек Хорн призвал Уэльс сыграть с Украиной в полную силу

Федун о «Спартаке»: «У меня полный шлем: чемпионство, Суперкубок и Кубок России. Моя гордость – что все эти титулы достигнуты в фэйр-плей»