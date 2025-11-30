«Леванте» уволил главного тренера Калеро, вернувшего клуб в Ла Лигу. Сейчас команда идет предпоследней в таблице

«Леванте» уволил главного тренера.

«Леванте» расстался с главным тренером Хулианом Калеро.

Команда идет на предпоследнем, 19-м месте в Ла Лиге , набрав 9 очков в 14 матчах.

Испанский специалист возглавил клуб в июне 2024 года с целью возвращения команды в высший дивизион. 25 мая 2025 года «Леванте» вернулся в Ла Лигу.

«Совет директоров и спортивное руководство футбольного клуба «Леванте» договорились не продолжать работу с Хулианом Калеро в качестве главного тренера мужской первой команды.

От имени футбольного клуба «Леванте» мы хотим выразить искреннюю благодарность Хулиану Калеро и его тренерскому штабу за их неустанную преданность делу, абсолютную самоотдачу, вовлеченность и возвращение любви болельщиков «Леванте». Мы желаем им удачи в их будущих профессиональных начинаниях.

Хулиан, ты – часть истории «Леванте», и этот клуб навсегда останется твоим домом», – говорится в заявлении «Леванте ».