Вячеслав Быков: «Бандера, Шухевич – нечисть. Новому поколению промывают мозги. Как порядочный русский человек поддерживаю помощь Донбассу»

Вячеслав Быков высказался о том, как в Швейцарии относятся к России.

– Живя здесь уже более 30 лет, я и члены моей семьи всегда старались донести суть русского характера и русской души. Прежде всего это любовь к ближнему, доброта и честность. Все знают, что русский – порядочный человек и скорее он придет на помощь, чем обидит.

Многие наши друзья стараются искать правду в источниках, которые им доступны. Есть те, кто поддерживают нас и Россию, а есть и те, которые обвиняют Россию во всем. Российские источники информации перекрыты, поэтому в Швейцарии идет только та, которая выгодна Украине, Европе и США.

Честно было бы давать людям возможность узнавать информацию из всех источников, чтобы люди сами понимали, где правда, а где ложь. К сожалению, здесь это почти невозможно.

– Что думаете о спецоперации на Украине?

– Во время Второй мировой войны у моей супруги отец воевал против фашистов, а после он вплоть до 1950 года очищал территории от бандеровщины. Не просто так же были чистки. Бандера, Шухевич – это нечисть, от которой сейчас есть отголоски, потому что мы видим, как молодежи и новому поколению промывают мозги.

Как я говорил ранее, русский скорее придет на помощь, чем обидит, поэтому я как порядочный русский человек поддерживаю помощь России оказавшемуся в беде Донбассу и тем людям, которые на протяжении многих лет теряли близких и жили под геноцидом, – сказал бывший главный тренер сборной России, который живет в Швейцарии.

Вячеслав Быков: «Русофобия на Западе зашкаливает. Очень много ненависти. Все, что связано с Россией, воспринимается с негативом»