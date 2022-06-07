Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов (The Skating Lesson)

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Автор блога The Skating Lesson Дейв Лиз сообщил, что Этери Тутберидзе выразила желание работать в США. 

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, и она не может взять их. Но она хотела бы это сделать», – приводит слова Лиза «Чемпионат».

Также The Skating Lesson со ссылкой на Тутберидзе сообщил, что ее дочь Диана Дэвис будет представлять сборную США.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России, заняли 7-е место на чемпионате Европы и 14-е – на Олимпиаде в Пекине.

Диана родилась в США в 2003 году, но детство провела в России.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за США (The Skating Lesson)

Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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