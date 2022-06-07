На матче за Суперкубок в Петербурге удастся заработать 90 млн рублей, в Нижнем – 55 млн. «Лужники» принесли бы 100 млн, но там будут другие мероприятия

Проведение матча за Олимп Суперкубок России в Петербурге более выгодно, чем в Нижнем Новгороде.

Как пишет «Спорт-Экспресс», по предварительным расчетам организаторов, в случае проведения матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге удастся заработать около 90 миллионов рублей. Прибыль от проведения матча в Нижнем Новгороде составит 55 млн рублей.

В случае, если игра состоится в «Лужниках», то удастся заработать 100 млн рублей, но на даты проведения матча за Суперкубок или ближайшие к ним на арене запланированы другие мероприятия.

По регламенту 70% от прибыли поделят между собой участники матча.

В Суперкубке России-2022 сыграют , выигравший чемпионат России, и , ставший обладателем Кубка страны по итогам сезона-2021/22.