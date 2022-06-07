На матче за Суперкубок в Петербурге удастся заработать 90 млн рублей, в Нижнем – 55 млн. «Лужники» принесли бы 100 млн, но там будут другие мероприятия

Теги Спартак Зенит Лужники премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Стадион Нижний Новгород Спорт-Экспресс Футбол

Проведение матча за Олимп Суперкубок России в Петербурге более выгодно, чем в Нижнем Новгороде.

Как пишет «Спорт-Экспресс», по предварительным расчетам организаторов, в случае проведения матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге удастся заработать около 90 миллионов рублей. Прибыль от проведения матча в Нижнем Новгороде составит 55 млн рублей.

В случае, если игра состоится в «Лужниках», то удастся заработать 100 млн рублей, но на даты проведения матча за Суперкубок или ближайшие к ним на арене запланированы другие мероприятия. 

По регламенту 70% от прибыли поделят между собой участники матча.

В Суперкубке России-2022 сыграют «Зенит», выигравший чемпионат России, и «Спартак», ставший обладателем Кубка страны по итогам сезона-2021/22.

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