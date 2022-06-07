Зверев перенес операцию на голеностопе

сообщил, что перенес операцию на голеностопе. Напомним, он получил травму в полуфинале против .

«У каждого из нас свой жизненный путь. Это часть моего. На следующей неделе я впервые стану №2 в мире, но сегодня утром мне пришлось перенести операцию.

После дополнительного обследования в Германии подтвердилось, что порваны все три боковые связки правого голеностопа. Операция была лучшим решением, чтобы как можно быстрее вернуться к соревнованиям, правильно заживить все связки и полностью восстановить устойчивость голеностопа.

Сейчас начинается реабилитация, и я сделаю все, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо!

Я продолжаю получать множество сообщений и хотел бы еще раз поблагодарить всех за поддержку в такое трудное время ❤️», – написал Зверев.

На видео он добавил, что операция прошла хорошо и он уже скучает по теннису и болельщикам.

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