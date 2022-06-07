«Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» сыграют на Кубке PARI Премьер, матчи – в Москве и Петербурге

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Четыре клуба РПЛ сыграют на предсезонном турнире Кубок PARI Премьер.

В турнире примут участие «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Нижний Новгород».

Матчи будут проводитьна стадионах «ВЭБ Арена» в Москве и «Смена» – в Санкт-Петербурге. 

Кубок PARI Премьер пройдет с 21 июня по 7 июля.

Расписание турнира:

21 июня. 20:00. «Зенит» – «Нижний Новгород» («Смена»);

25 июня. 20:00. «Сочи» – «Зенит» («Смена»);

29 июня. 20:00. ЦСКА – «Зенит» («ВЭБ Арена»);

1 июля. 20:00. «Нижний Новгород» – «Сочи» («ВЭБ Арена»);

4 июля. 20:00. ЦСКА – «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»);

7 июля. 20:00. «Сочи» – ЦСКА («ВЭБ Арена»).

«Все игры покажем в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер» с большим количеством интервью и эксклюзивных материалов», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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