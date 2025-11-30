Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре

Женская сборная России сыграла вничью с КНДР.

Женские сборные России и Северной Кореи сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.

За россиянок на 34-й минуте забила Владислава Буткевич. Кореянки сравняли счет на 90-й минуте после гола Хак Ли.

«Боевая ничья во втором матче с женской сборной КНДР 👊🏻.

Благодаря голу Владиславы Буткевич были близки к победе, но 10-й номер мирового рейтинга сравнял счет на последней минуте», – говорится в телеграм-канале женской сборной России.

В предыдущем матче в Пхеньяне сборная КНДР обыграла Россию со счетом 5:2.

Команды встречались дважды и в прошлом году. Тогда россиянки уступили (0:3) и сыграли вничью (0:0).