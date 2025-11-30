  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре
1

Женская сборная России сыграла вничью с КНДР (1:1) в товарищеском матче. Россиянки уступили 2:5 в первой игре

Женская сборная России сыграла вничью с КНДР.

Женские сборные России и Северной Кореи сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.

За россиянок на 34-й минуте забила Владислава Буткевич. Кореянки сравняли счет на 90-й минуте после гола Хак Ли.

«Боевая ничья во втором матче с женской сборной КНДР 👊🏻.

Благодаря голу Владиславы Буткевич были близки к победе, но 10-й номер мирового рейтинга сравнял счет на последней минуте», – говорится в телеграм-канале женской сборной России.

В предыдущем матче в Пхеньяне сборная КНДР обыграла Россию со счетом 5:2.

Команды встречались дважды и в прошлом году. Тогда россиянки уступили (0:3) и сыграли вничью (0:0).

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25381 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал женской сборной России
logoсборная КНДР жен
logoсборная России жен
товарищеские матчи (сборные)
logoЖенская футбольная Суперлига
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капитан женской сборной Кожникова о КНДР: «Будто назад во времени перенеслась. Но молодым девочкам это на пользу – отдохнуть от интернета, голова разгрузится»
28 ноября, 16:45
Нападающая сборной России Жаркова о КНДР: «Культурная страна. Для них наш приезд – праздник, они очень добрые. Пхеньян чистый – видели пока только из окна автобуса»
27 ноября, 14:42
Женская сборная России проиграла КНДР 2:5 в товарищеском матче. В прошлом году россиянки уступили Северной Корее и сыграли вничью
27 ноября, 11:28
Главные новости
Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
3 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
18 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
37 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
48 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
48 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
48 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
49 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 2:5 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». 0:1 – Маза забил. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
6 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
18 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
33 минуты назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
45 минут назад
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
48 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
53 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35