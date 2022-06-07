Правительство не поддержало отмену Fan ID, Федотов идет в ЦСКА, а Бакаев – в «Зенит», «Колорадо» в финале Кубка Стэнли, новый беттинг-партнер РПЛ, интервью Федуна и другие новости

1. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID, отметив, что он нарушает и ущемляет права граждан. Правительство сработало максимально оперативно – законопроект не поддержали.

2. Владимир Федотов возглавит ЦСКА – есть верить инсайдам, объявить об этом могут уже сегодня. Судя по реплике Бориса Ротенберга, тренер реально может покинуть «Сочи». При этом Алексей Березуцкий может войти в штаб Федотова в ЦСКА. Хотя Василия Уткина выбор армейцев не обрадовал.

3. Еще один громкий для РПЛ переход: «Зенит» и Бакаев договорились о 3-летнем контракте. Кто заменит Зелимхана в «Спартаке»? Может, Урунов, который никуда не собирается уходить? Или вернуть Кокорина, начавшего переговоры с «Фиорентиной» о расторжении контракта?

4. Winline и РПЛ согласовали контракт на 11 млрд рублей на четыре сезона.

5. Леонид Федун обстоятельно подвел итоги сезона: насчитал 13 потерянных очков из-за ошибок судей, упрекнул РПЛ за зацикленность на чемпионстве одной команды, подчеркнул отсутствие бюджетного финансирования в «Спартаке» и выразил уверенность, что победа в Кубке затмевает 10-е место команды в чемпионате.

6. Против Федуна не только футбольные арбитры и «одна команда», но и суд Уфы, взыскавший с него в пользу Газизова 89 млн рублей. Впрочем, по словам юриста «Спартака», выплачивать экс-гендиректору клуба ничего не будут.

7. Кубок Стэнли. «Колорадо» выиграл финал Западной конференции у «Эдмонтона» (4-0) и вышел в главный финал впервые с 2001 года. В четвертом матче «Эвеланш» отыгрались с 1:3 и 2:4 и одержали победу в овертайме (6:5 ОТ).

8. Россия и Беларусь допущены к участию в конгрессе ISU. Сегодня будет рассмотрен вопрос отстранения российских спортсменов от международных стартов, также планируют обсудить увеличение возрастного ценза до 17 лет.

9. «Барселона» установила потолок зарплат в команде и хочет снизить размер зарплатной ведомости с 560 до 400 млн евро. Все это не смущает Анхеля Ди Марию, который ради «Барсы» готов отказать «Ювентусу», да и Роберт Левандовски в очередной раз дал понять, что намерен уйти из «Баварии».

10. Санкт-Петербург называют фаворитом на проведение Суперкубка России. Но что делать с концертом «Руки Вверх», запланированном на стадионе в этот день?

11. Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе главного тренера Димитриса Итудиса.

12. Сборная США по футболу призвала ужесточить законы об оружии на фоне массовой стрельбы в Техасе.

13. Алексей Попов считает, что трансляции «Формулы-1» в Россию в ближайшем будущем не вернутся. АПЛ у нас тоже не будет – лига откажется от сделки с «Матч ТВ».

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