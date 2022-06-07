Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о том, что она выразила желание работать в США.

Ранее ввтор блога The Skating Lesson Дейв Лиз заявил: «Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, и она не может взять их. Но она хотела бы это сделать».

«Очередной фейк», – написала Тутберидзе.

Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда всех своих фигуристов (The Skating Lesson)

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!