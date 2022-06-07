ISU отклонил предложение России ужесточить правила смены гражданства фигуристами

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания России (ФФКР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.

«Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — сказал генеральный директор ISU Фреди Шмидт во время конгресса организации.

Согласно предложению ФФКР, фигуристы, желающие сменить спортивное гражданство, должны были бы получать обязательное одобрение со стороны национальной федерации.

Также они должны были отбыть годичный карантин.

Предложение было отклонено большинством делегатов.

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