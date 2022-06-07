«То, что делает Надаль, было бы невозможно в велогонках. Если вы травмированы, то вы не соревнуетесь». Гонщик Мартен сравнил лечение теннисиста с допингом

Французский велогонщик скептически высказался об испанском теннисисте Рафаэле Надале.

Ранее Надаль в 14-й раз стал победителем «Ролан Гаррос». После финала соревнований он рассказал, что ему делали инъекции анестезии.

«То, что делает Надаль, было бы невозможно в велогонках – и я считаю это нормальным.

Если вы больны или травмированы, то вы не выступаете, не соревнуетесь – лично я вижу в этом здравый смысл», – цитирует Гийома Мартена Сyclism Actu со ссылкой на L’Equipe.

«Если велогонщик делает то же самое, это попадает под запрет. Но даже если бы это было не так, все бы обрушились на него, назвав это допингом, потому что таковы культурный фон и стереотипы, связанные с велоспортом.

И в это же время люди хвалят Надаля за то, что он смог пройти столь большой путь, превозмогая боль. Их считают героями, но фактически они пользуются обезболивающими препаратами. Все это очень погранично», – отметил француз.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит