Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Смолова. Форвард также стал лучшим по «гол+пас», у него 96 (69+27) очков

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара».

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара », а также лучшим игроком по системе «гол+пас».

Форвард «Краснодара» забил гол и сделал ассист в матче с «Крыльями Советов» (4:0, второй тайм).

Теперь на его счету 69 голов и 27 ассистов в составе «быков». Колумбиец опередил Федора Смолова (68 голов) в списке лучших бомбардиров клуба.

Также Кордоба стал лучшим игроком «Краснодара» по системе «гол+пас».У Джона 96 очков, у предыдущего рекордсмена Жоаозиньо – 95 (39+56).