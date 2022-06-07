Дочь Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за США

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, будет выступать за сборную США.
Эту информацию сама Тутберидзе подтвердила The Skating Lesson.
Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда.
В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России, заняли 7-е место на чемпионате Европы и 14-е – на Олимпиаде в Пекине.
Диана родилась в США в 2003 году, но детство провела в России.
Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт
Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?