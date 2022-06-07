Дочь Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за США

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Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, будет выступать за сборную США.

Эту информацию сама Тутберидзе подтвердила The Skating Lesson.

Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда.

В прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России, заняли 7-е место на чемпионате Европы и 14-е – на Олимпиаде в Пекине.

Диана родилась в США в 2003 году, но детство провела в России.

Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

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