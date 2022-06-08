Крал интересен «Лейпцигу» Тедеско. Переговоры с хавбеком «Спартака» начались

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Бундеслиге.
По информации Sky Sport, в услугах 24-летнего игрока заинтересован «Лейпциг». Представители клуба и футболиста провели первые переговоры.
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско работал с Кралом в московском клубе.
«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», – сказал об этом Sport24 спортивный директор «Спартака» Лука Каттани.
Прошлый сезон чешский хавбек провел в «Вест Хэме» на правах аренды, но в рамках АПЛ провел всего один матч. Его статистику можно найти здесь.