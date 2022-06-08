Крал интересен «Лейпцигу» Тедеско. Переговоры с хавбеком «Спартака» начались

Полузащитник может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации Sky Sport, в услугах 24-летнего игрока заинтересован . Представители клуба и футболиста провели первые переговоры.

Главный тренер «Лейпцига» работал с Кралом в московском клубе.

«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», – сказал об этом Sport24 спортивный директор «Спартака» Лука Каттани.

Прошлый сезон чешский хавбек провел в «Вест Хэме» на правах аренды, но в рамках АПЛ провел всего один матч. Его статистику можно найти здесь.