Крал интересен «Лейпцигу» Тедеско. Переговоры с хавбеком «Спартака» начались

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в Бундеслиге. 

По информации Sky Sport, в услугах 24-летнего игрока заинтересован «Лейпциг». Представители клуба и футболиста провели первые переговоры. 

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско работал с Кралом в московском клубе. 

«Крал интересен «Лейпцигу»? Ничего не знаю об этом», – сказал об этом Sport24 спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. 

Прошлый сезон чешский хавбек провел в «Вест Хэме» на правах аренды, но в рамках АПЛ провел всего один матч. Его статистику можно найти здесь.

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