«Лужники» не примут Суперкубок. Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – три претендента

Стадион «Лужники» не примет матч за Олимп Суперкубок России
«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от Российской Премьер-лиги РПЛ, решение о месте проведения Олимп Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС.
На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.
При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.
Стадион «Лужники» в качестве претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – сообщается в заявлении службы коммуникаций РФС.
В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и «Спартак».
РПЛ предложила РФС определить жребием место проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»