«Лужники» не примут Суперкубок. Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород – три претендента

Стадион «Лужники» не примет матч за

«В соответствии с запросом, поступившим в РФС от Российской Премьер-лиги РПЛ, решение о месте проведения Олимп Суперкубка России будет принято до конца текущей недели бюро исполкома РФС.

На то, чтобы провести матч, претендуют три города – Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.

При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.

Стадион в качестве претендента на матч не рассматривается в связи с загруженностью арены другими мероприятиями», – сообщается в заявлении службы коммуникаций .

В матче за Суперкубок России сыграют и .

РПЛ предложила РФС определить жребием место проведения матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»