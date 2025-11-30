Влахович выбыл минимум на 5-6 недель. У форварда «Юве» мышечная травма ноги (GdS)
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович выбыл минимум на 5-6 недель из-за травмы.
Сербский футболист повредил мышцу левой ноги в матче 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Он был заменен на 31-й минуте встречи.
La Gazzetta dello Sport отмечает, что Влахович пройдет дополнительные обследования, чтобы более точно определить характер повреждения и срок восстановления.
В текущем сезоне 25-летний форвард провел 17 матчей за «Ювентус» в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, забив 6 голов и сделав 2 результативные передачи.
Спаллетти о Влаховиче: «Душан сказал мне, что был бы рад остаться в «Ювентусе». Он привык к давлению и просто хочет играть в футбол»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
