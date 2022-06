Нагучев о стадионе «Факела»: «Надеюсь, это страшилище не появится в приличном обществе. До 6 июля это чудовище не превратится в принца»

выразил надежду, что «Факел» не пустят в из-за состояния стадиона команды.

«Факел» пообещал исправить все недостатки на домашней арене клуба до старта сезона Премьер-лиги.

Комментатор «Матч ТВ» опубликовал несколько фото со стадиона в Воронеже в своем телеграм-канале.

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе.

ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ – другое. Год назад лига не допустила «Оренбург» просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге работы велись чуть ли не по ходу стыков с «Уфой». Справились.

Справедливо, если начнет новый сезон там, где такой стадион примут – то есть в The Last of Us (видеоигра, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем – Sports.ru). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями «потом исправим» можно обратится в «Тамбов». Там два сезона трудились лгуны.

С очень большой долей вероятности «Уфа» вернется в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает: «Клубы ПЛ и клубы ФНЛ, завоевавшие право участвовать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС 1, к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона 21/22, перед клубами ФНЛ».

У «Уфы» есть лицензия РФС 1», – написал Нагучев.

Фото: телеграм-канал Романа Нагучева