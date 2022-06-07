Единая лига ВТБ пригласила «Црвену Звезду» и «Партизан» (Mozzart Sport)

Сербские клубы «Црвена Звезда» и «Партизан» получили предложение вступить в Единую лигу ВТБ.

Как пишет сербское издание Mozzart Sport, команды пока не приняли решения по данному вопросу. Ожидается, что оба клуба выиграют от участия в лиге в финансовом отношении.

и не имеют постоянной лицензии на выступление в Евролиге. Каждый сезон разыгрывается одна путевка в лиге.

В этом году победителем Адриатической лиги стала «Црвена Звезда». Команда получит возможность сыграть в Евролиге в сезоне-2022/23. «Партизан» попадет туда только в случае получения уайлд-кард.

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