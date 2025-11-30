Франк об освистывании Викарио после ошибки с «Фулхэмом»: «Это неприемлемо. Они не настоящие фанаты «Тоттенхэма», все должны поддерживать друг друга во время матча»

Томас Франк: не понравился свист в адрес Викарио, это неприемлемо во время игры.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк раскритиковал фанатов клуба, свистевших в адрес Гульельмо Викарио .

«Шпоры» дома уступили «Фулхэму » (1:2) в АПЛ . На 6-й минуте игры вратарь «Тоттенхэма» Викарио допустил результативную ошибку.

После этого вплоть до окончания первого тайма фанаты «шпор» освистывали итальянца при каждом его касании мяча.

«Мне не понравилось, что наши болельщики сразу же освистали его [Викарио], и потом, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками «Тоттенхэма », ведь во время матча все должны поддерживать друг друга.

Мы делаем все возможное, чтобы хорошо выступить. Свистите после матча, это не проблема. Но не во время игры, на мой взгляд, это неприемлемо», – заявил Франк.