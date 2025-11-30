  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франк об освистывании Викарио после ошибки с «Фулхэмом»: «Это неприемлемо. Они не настоящие фанаты «Тоттенхэма», все должны поддерживать друг друга во время матча»
2

Франк об освистывании Викарио после ошибки с «Фулхэмом»: «Это неприемлемо. Они не настоящие фанаты «Тоттенхэма», все должны поддерживать друг друга во время матча»

Томас Франк: не понравился свист в адрес Викарио, это неприемлемо во время игры.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк раскритиковал фанатов клуба, свистевших в адрес Гульельмо Викарио.

«Шпоры» дома уступили «Фулхэму» (1:2) в АПЛ. На 6-й минуте игры вратарь «Тоттенхэма» Викарио допустил результативную ошибку.

После этого вплоть до окончания первого тайма фанаты «шпор» освистывали итальянца при каждом его касании мяча.

«Мне не понравилось, что наши болельщики сразу же освистали его [Викарио], и потом, когда он несколько раз коснулся мяча. Они не могут быть настоящими болельщиками «Тоттенхэма», ведь во время матча все должны поддерживать друг друга.

Мы делаем все возможное, чтобы хорошо выступить. Свистите после матча, это не проблема. Но не во время игры, на мой взгляд, это неприемлемо», – заявил Франк.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25382 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
logoГульельмо Викарио
болельщики
logoТомас Франк
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» проиграл 5 из 7 последних матчей. Викарио освистывали после результативной ошибки в игре с «Фулхэмом»
30 ноября, 06:22
Главные новости
Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
4 минуты назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
19 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
49 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
49 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
49 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
50 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 2:5 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». 0:1 – Маза забил. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
7 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
19 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
34 минуты назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
46 минут назад
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
49 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
54 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35