  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Крыльев» Печенин коленом задел пятку выбегавшего из штрафной Батчи. Карасев после ВАР поставил пенальти в пользу «Краснодара» вместо штрафного
Фото
17

Защитник «Крыльев» Печенин коленом задел пятку выбегавшего из штрафной Батчи. Карасев после ВАР поставил пенальти в пользу «Краснодара» вместо штрафного

«Краснодар» заработал пенальти в матче с «Крыльями Советов».

Сергей Карасев поставил пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов».

«Быки» принимают самарцев (4:0, второй тайм) в 17-м туре Мир РПЛ.

На 49-й минуте игры защитник гостей Кирилл Печенин подтолкнул полузащитника хозяев Жоау Батчи на линии штрафной.

Изначально главный арбитр Карасев назначил штрафной, но после проверки ВАР поменял решение на одиннадцатиметровый.

Видеоассистенты установили, что Печенин коленом задел пятку выбегавшего из штрафной Батчи.

Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 53-й минуте матча.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25390 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoКраснодар
logoКирилл Печенин
logoсудьи
видеоповторы
logoСергей Карасев
logoЭдуард Сперцян
logoЖоау Батчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» разнес «Крылья» – 5:0! У Сперцяна 2+1, Кордоба забил и ассистировал Дугласу
30 ноября, 12:57
Главные новости
Барриос сбил Ольмо в штрафной «Атлетико». Бенгоэчеа дал «Барселоне» пенальти, Левандовски пробил выше ворот
5 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
20 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
39 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
50 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
50 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
50 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
51 минуту назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 2:5 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». 0:1 – Маза забил. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
8 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
20 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
35 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
47 минут назад
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
50 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
55 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35