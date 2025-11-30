Защитник «Крыльев» Печенин коленом задел пятку выбегавшего из штрафной Батчи. Карасев после ВАР поставил пенальти в пользу «Краснодара» вместо штрафного

«Краснодар» заработал пенальти в матче с «Крыльями Советов».

Сергей Карасев поставил пенальти в пользу «Краснодара » в матче с «Крыльями Советов».

«Быки» принимают самарцев (4:0, второй тайм) в 17-м туре Мир РПЛ .

На 49-й минуте игры защитник гостей Кирилл Печенин подтолкнул полузащитника хозяев Жоау Батчи на линии штрафной.

Изначально главный арбитр Карасев назначил штрафной, но после проверки ВАР поменял решение на одиннадцатиметровый.

Видеоассистенты установили, что Печенин коленом задел пятку выбегавшего из штрафной Батчи.

Эдуард Сперцян реализовал пенальти на 53-й минуте матча.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»