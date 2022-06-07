Карпова о событиях на Украине: «Бесчеловечность, не могу молчать. Пропаганда пытается убедить россиян, что мы – особая нация, а весь мир против нас и нашей «уникальной миссии»

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Российская футболистка Надежда Карпова высказалась о событиях на Украине.

«Я не могу просто смотреть на эту бесчеловечность и хранить молчание. Не знаю, что произошло бы, если бы я находилась в России, а не в Испании, но я чувствую особую ответственность и считаю, что должна высказываться.

Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы – очень особая нация, а весь мир настроен против нас и нашей «уникальной миссии». О какой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными.

В то же время я не стыжусь того, что я русская, потому что Россия – это не значит правительство и Владимир Путин», – сказала футболистка «Эспаньола» в интервью ВВС.

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