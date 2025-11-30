ЦСКА купит 18-летнего Воронова у «Урала». Форвард перейдет зимой и подпишет контракт на 3,5 года («СЭ»)
ЦСКА купит 18-летнего Максима Воронова у «Урала».
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА и «Урал» согласовали сделку по 18-летнему нападающему Максиму Воронову.
Отмечается, что игрок перейдет в московский клуб во время зимнего трансферного окна и подпишет контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне PARI Первой лиги Воронов провел на поле 428 минут в 13 матчах и забил 4 гола. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
Его гол «Волге» в ворота вратаря Владимира Шайхутдинова, принадлежащего ЦСКА, смотрите на ВидеоСпортсе’‘
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
