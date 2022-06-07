Дацюк стал совладельцем компании, производящей трубы для перегонки нефти. Он вложил в ее уставный капитал 43 млн рублей

стал совладельцем компании, производящей трубы для перегонки нефти.

Хоккеист вошел в число соучредителей тульской компании «Энергомаш-ВТС», которая входит в группу компаний «Энергомаш Щекино».

На предприятии производят полимерные армированные высоконапорные трубные системы для нефтегазовой промышленности.

По данным системы «Контур.Фокус», Дацюк с 30 марта владеет 49% уставного капитала компании, общая сумма которого составляет 88 миллионов 300 тысяч рублей. Доля Дацюка – 43 миллиона 267 тысяч рублей.

Оставшейся частью владеет руководитель компании Дарья Пашкова.

В 2021 году компания задекларировала убыток в 14,4 млн рублей, активы составили 59,2 млн.

Ранее стало известно, что экс-форвард сборной России занимается бизнесом в сфере недвижимости.

Формально Дацюк не завершил карьеру, хотя уже в минувшем сезоне не выходил на лед в официальных матчах .

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