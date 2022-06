«Ливерпулю» интересен вингер .

Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Фабрицио Романо. В подкасте Here We Go инсайдер сказал, что английский клуб следит за 25-летним футболистом с января.

Сумма отступных, прописанная в контракте с «Вильярреалом», составляет около 45 миллионов евро.

В 23 матчах прошедшего сезона Ла Лиги Данджума забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Также у него 6 голов в 11 матчах Лиги чемпионов, его статистика – здесь.